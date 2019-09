Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Vechta - Sachbeschädigung

In der Zeit von Dienstag, 10. September 2019, 11.00 Uhr, bis Mittwoch, 11. September 2019, 06.40 Uhr, verschafften sich unbekannte Täter an der Theodor-Heuss-Straße gewaltsam Zugang zu einem Bus und versprühten im Inneren einen Pulverlöscher. Der Bus wurde hierdurch beschädigt und es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 5000 Euro. Ein zweiter nicht zugelassener Bus wurde ebenfalls gewaltsam betreten. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta (Tel. 04441/9430) entgegen.

Vechta - Verkehrsunfallflucht/Zeugenaufruf

Am Mittwoch, 11. September 2019, 19.15 Uhr, befuhr eine 53-Jährige aus Bakum mit ihrem Pkw die Münsterstraße in Vechta stadteinwärts. Hier kam ihr ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer mit seinem Pkw entgegen. Im Begegnungsverkehr kam es zu einer Berührung der Außenspiegel. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die genaue Schadenshöhe ist derzeit nicht bekannt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta (Tel. 04441/9430) entgegen.

Holdorf - Verkehrsunfallflucht/Zeugenaufruf

Am 11. September 2019, 18.00 Uhr, beabsichtigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer mit einem Mercedes vom Steinfelder Damm nach rechts auf die Handorfer Straße in Richtung Steinfeld einzubiegen. Dabei übersah er einen bevorrechtigten 55-Steinfelder mit einem Ford, welcher die Handorfer Straße in Richtung Steinfeld befuhr. Es kam zum Zusammenstoß der Fahrzeuge. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Es entstand Sachschaden in Höhe von 5000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Holdorf (Tel. 05494/1536) entgegen.

