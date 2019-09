Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Nordkreis

Cloppenburg/Vechta (ots)

Saterland - Wohnungsbrand

Am 11. September 2019 kam es in der Zeit von 20.45 Uhr bis 21.15 Uhr in dem Schlafzimmer einer Wohnung an der Eichenstraße zu einem Brand Brand. Das Feuer konnte durch die hinzugerufene Freiwillige Feuerwehr gelöscht werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von 6000 Euro. Nach derzeitigem Ermittlungsstand könnte eine glimmende Zigarette ursächlich für den Brand sein.

