Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Schwarzes Auto flüchtet nach Unfall

Ein gefährlicher Spurwechsel zwang am Donnerstag in Ulm einen Unimog ins Bankett.

Ulm (ots)

Der 60-jährige Unimog-Fahrer war gegen 18 Uhr im Kurt-Schumacher-Ring unterwegs. Er fuhr in Richtung Donautal. Vor dem Egginger Weg war ein schwarzes Auto auf der Abbiegespur. Der Fahrer wechselte unmittelbar vor dem Unimog auf die Geradeausspur. Deswegen bremste der Lkw-Fahrer und wich aus. Hierbei geriet er ins Bankett und schleuderte danach gegen einen Mercedes, der auf der Abbiegespur stand. Das schwarze Auto sei mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Donautal geflüchtet. Möglicherweise soll es sich um einen VW mit BC-Kennzeichen handeln. Die Ulmer Polizei (Tel. 0731/1880) hat die Ermittlungen nach dem Flüchtigen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise. Sie schätzt den Schaden am Mercedes auf 3.000 Euro. Der Unimog blieb nach ersten Erkenntnissen unbeschädigt.

Die Polizei mahnt: Unfallflucht ist kein Kavaliersdelikt, sondern eine Straftat. Wer einen Unfall verursacht, hat sich darum zu kümmern oder die Polizei zu verständigen. Sonst droht Geldstrafe oder Haftstrafe und der Führerscheinentzug. Wenn die Polizei zum Unfall kommt, ist meist nur ein geringes Bußgeld fällig.

