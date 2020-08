Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Furtwangen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Unter Drogeneinfluss einen Unfall verursacht (11.08.2020)

Furtwangen (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit rund 1.500 Euro Sachschaden kam es gestern gegen 18 Uhr auf der Bundesstraße 500. Ein 19 jähriger Audi-Fahrer befuhr die B 500 aus Richtung Neueck kommend talwärts in Richtung Furtwangen. An der Einmündung der Straße "Kurbeleck" musste er wegen eines abbiegen Autos abbremsen. Ein nachfolgender 18-Jähriger in einem Mercedes Vito bemerkte dies zu spät und fuhr auf den Audi auf. Bei der Unfallaufnahme bemerkten die Polizisten, dass der 18-Jährige augenscheinlich unter Drogeneinfluss stand, was ein Drogenvortest bei ihm auch bestätigte. Ein Arzt entnahm eine Blutprobe und die Polizei ermittelt nun gegen den Fahrer. Seinen noch fahrbereiten Mercedes-Transporter musste er bei der Unfallstelle stehen lassen.

