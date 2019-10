Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Haslach - Leicht verletzt nach Vorfahrtsmissachtung

Haslach (ots)

Ein leichtverletztes Kind und rund 11.000 Euro Sachschaden sind die Folgen einer Vorfahrtsverletzung am Mittwochmorgen an der Kreuzung der Rudolfstraße zum Sommerhaldenweg. Dort fuhr eine 19 Jahre alte BMW-Fahrerin kurz vor 7:30 Uhr in den Kreuzungsbereich ein und missachtete die Vorfahrt eines herannahenden Renault einer 26-Jährigen. Durch die anschließende Kollision zog sich eine 12 Jahre alte Mitfahrerin im Renault leichte Verletzungen zu. Nach einer ersten Untersuchung durch eine Besatzung des Rettungsdienstes, begab sich das Mädchen selbständig in ärztliche Behandlung.

