Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verstoß nach dem Waffengesetz (WaffG) - Polizei fahndet nach Tatverdächtigem

Vlotho (ots)

Am heutigen Tage kam es in Vlotho zu einem besonderen Einsatz der Polizei auf dem Amtshausberg. Ein 50-Jähriger hat in einem Strafverfahren wegen des Verdachtes einer Straftat nach dem WaffG und weiteren Anschuldigungen zu einer "häuslichen Gewalt" zu einem Einsatz zunächst der örtlichen Polizei gesorgt. Der Mann aus Vlotho hatte sich bereits vor Eintreffen der Beamten von dessen Wohnort entfernt und war im Raum Vlotho unterwegs. Im Rahmen der Einsatzbearbeitung fanden die Beamten eine scharfe Schusswaffe am Haus. Eine Erlaubnis der Waffenbehörde dazu lag nicht vor. Zusätzlich gab es im Sachverhalt Hinweise auf den Besitz weiterer Schusswaffen, für die der Tatverdächtige ebenfalls keine Erlaubnis vorliegen hat. Die Polizei setzte zur Auffindung des Mannes einen Polizeihubschrauber ein. Aufgrund des erhöhten Gefahrenpotentials forderte die Polizei Herford Unterstützung durch Spezialkräfte des PP Bielefeld an. Der Mann konnte an der Polizeiwache in Vlotho durch die Beamten der Spezialkräfte festgenommen werden. Zur Auffindung von weiteren Schusswaffen durchsuchte die Polizei das Wohnhaus auf Anordnung eines Richters des Amtsgerichtes Bielefeld. Aufgrund der Größe des Anwesens ist die Polizei Herford durch Beamtinnen und Beamte einer Hundertschaft aus Dortmund unterstützt worden. Die Ermittlungen in dem Fall dauern an.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Herford

Pressestelle Herford

Telefon: 05221 888 1251

E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell