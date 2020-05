Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Täter öffnen VW Polo- Laptop mitgenommen

Vlotho (ots)

(sls) In der Nacht zu Donnerstag (14.5) öffneten unbekannte Täter einen VW Polo am Borlefzer Kirchweg in Vlotho. Der Pkw wurde am Mittwochabend gegen 19.00 Uhr durch die Benutzerin verschlossen auf dem Hof eines Wohnhauses abgestellt. Am nächsten Morgen stellte sie fest, dass ihr Fahrzeug auf unbekannte Art und Weise geöffnet wurde und aus dem Fußraum der Beifahrerseite ein Laptop der Marke Microsoft entwendet wurde. Aufgrund der Spurenlage ist davon auszugehen, dass die Täter über den Kofferraum in das Innere des Fahrzeuges gelangten. Der Wert des Laptops wird mit ca. 1.000 Euro angegeben. Die Polizei Herford sucht Zeugen, die Angaben zum Diebstahl oder auch Verbleib des Laptops machen können, sich zu melden (05221-8880).

