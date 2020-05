Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Jugendlicher ohne Führerschein unterwegs- Fahrzeug nicht zugelassen

Herford (ots)

(sls) Am späten Mittwochnachmittag (13.5.) gegen 17.45 Uhr beobachtete eine aufmerksame Zeugin, wie augenscheinlich mehrere Jugendliche mit einem nicht zugelassenen Fahrzeug in der Straße In der Masch unterwegs waren. Das Fahrzeug zeigte zudem auch noch Unfallspuren auf. Als die Zeugin die Polizei verständigte, flüchten die Jugendlichen zu Fuß über einen Schotterweg in Richtung Eimterstraße. Im Rahmen einer Nahbereichsfahndung konnte durch einen eingesetzten Diensthund zwei flüchtige Personen aufgegriffen werden. Nach Ansprache durch die Polizeibeamten versuchten beide Personen nochmals zu flüchten. Mit Hilfe des Diensthundes konnte einer der Jugendlichen erneut festgehalten werden. Die Ermittlungen vor Ort ergaben, dass es sich bei dem Fahrzeugführer um einen 16-Jährigen aus Herford handelt und dieser ohne Fahrerlaubnis mit dem silber farbenen Hyundai unterwegs war. Das Fahrzeug wurde durch die vorherige Besitzerin abgemeldet und vermutlich an den 16-Jährigen verschenkt. Der Hyundai wurde auch bisnlang nicht wieder zugelassen. In wie weit es sich bei den Unfallspuren um aktuelle oder ältere Schäden handelt, muss noch geklärt werden. Den Jugendlichen erwarten jetzt Verfahren wegen verschiedener Verkehrsdelikte.

