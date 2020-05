Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Hochwertige E-Bikes entwendet- Täter wird beim Diebstahl beobachtet

Bünde (ots)

(sls) Am Mittwochabend (13.5.) entwendete ein bislang unbekannter Täter augenscheinlich zwei E-Bikes an der Daimlerstraße in Bünde. Durch die Benutzer wurden die Fahrräder unter einem Unterstellplatz gegenüber eines Firmengeländes verschlossen abgestellt. Gegen 20.55 Uhr beobachtete ein Zeuge, wie ein Unbekannter eines der beiden Fahrräder aus dem Unterstand entwendete und in Richtung Boschstraße damit flüchtete. Hierbei handelte es sich um ein schwarzes E-Bike der Marke Giant/Eplorer mit zwei Packtaschen. Um an das Fahrrad zu gelangen, wurde augenscheinlich das Schloss mit einem Winkelschleifer durchtrennt. Bei der Anzeigenaufnahme stellte sich heraus, dass bereits vorher das zweite E-Bike der Marke Haibike in grau-schwarz entwendet wurde. Ob es sich hierbei um den gleichen Täter handelte, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Die flüchtende Person wird beschrieben mit 175-180cm groß und trug einen dunkelblauen Pullover. Der Wert beider Fahrräder wird mit ca. 6000 Euro angegeben. Die Polizei ist auf der Suche nach weiteren Zeugen. Wer kann Hinweise zu der flüchten Person oder auch zum Verbleib der beiden hochwertigen E-Bikes machen? Bitte setzen sie sich mit der Polizei Herford unter der Telefonnummer 05221-8880 in Verbindung.

