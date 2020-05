Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Ablenkung durch Navigationsgerät- Auto überschlägt sich

(sls) Auf der Lemgoer Straße in Vlotho kam es am Montagnachmittag zu einem Unfall, bei dem sich ein Ford-CMax überschlug. Gegen 15.45 Uhr befuhr eine 34-Jährige aus Vlotho mit ihrem Ford die Lemgoer Straße in Richtung Welstorf. Kurz nach der Eimündung Röntorfer Straße kam sie, nach einem kurzen Blick auf das Navigationsgerät, von der Fahrbahn rechts ab und rutschte in den Straßengraben. Nachdem Zusammenprall mit einem Überweg überschlug sich das Fahrzeug und blieb auf dem Dach liegen. Mit der Hilfe eines, bislang unbekannten, Zeugen konnte die 34-Jährige das Fahrzeug verlassen. Sie wurde leicht verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Schadenshöhe wird auf ca. 5.600 Euro geschätzt.

