Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Taschentücher lösen Feuer aus- Gartenhütte abgebrannt

Herford (ots)

(sls) Am frühen Dienstagmorgen (12.5.) wurde die Polizei Herford zu einem Brand an der Deventerstraße in Herford gerufen. Bei Eintreffen der Beamten gegen 01.40 Uhr stand im hinteren Bereich eines Einfamilienhauses eine Gartenhütte in Flammen. Nach ersten Befragungen am Einsatzort teilte ein Bewohner des Hauses den Beamten mit, dass er in seinem Zimmer zwei Taschentücher angezündet habe. Danach habe er fahrlässig gehandelt und die Taschentücher aus dem Fenster geworfen, um sich nicht selbst zu verletzten. Die brennenden Taschentücher fielen augenscheinlich auf das Dach der Gartenhütte, wodurch diese in Brand geriet. Durch die Feuerwehr Herford konnte der Brand letztendlich gelöscht werden. Durch das Feuer wurde die Gartenhütte völlig zerstört und auch die anliegende Hauswand beschädigt. Der Sachschaden wird auf 20.000 Euro geschätzt.

