Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluß - Fahrer verletzt

Spenge (ots)

(sh) In den frühen Morgenstunden des Samstags (09.05.2020) befährt ein 24 jähriger aus Spenge mit seinem VW-Polo die Diemker Straße in Fahrtrichtung Mantershagen. Im Verlauf einer Linkskurve verliert der Fahrer die Kontrolle über das Fahrzeug und schleudert über die Gegenfahrbahn mit der Beifahrerseite gegen einen Baum. Infolge des Aufpralls wird der komplette Motorblock aus dem Fahrzeug gerissen. Der Fahrzeugführer wird trotz seiner erheblichen Verletztungen kurz darauf durch eine vorbeifahrende Zeugin im PKW schlafend vorgefunden. Im Rahmen der Unfallaufnahme finden die Polizeibeamten im Fahrzeuginneren eine Vielzahl geleerter Bierflaschen und stellen auch in der Atemluft des Fahrers deutlichen Alkoholgeruch fest. Dem 24 jährigen wird eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt. An dem PKW entsteht Totalschaden.

