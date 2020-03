Polizei Steinfurt

POL-ST: Greven- Innenstadt, Einbrecher unterwegs

Greven (ots)

Unbekannte Einbrecher sind in der Nacht von Montag auf Dienstag (17.03.) in der Innenstadt in mehrere Geschäfte eingedrungen. An der Marktstraße und an der Alte Münsterstraße sind die Täter jeweils in einen Friseursalon eingestiegen. Die Diebe öffneten gewaltsam Fenster, schlugen Scheiben ein und gelangten so in die Räumlichkeiten. Hier suchten sie nach Wertgegenständen und entwendeten Bargeld. Nach bisherigen Erkenntnissen waren die Einbrecher etwa gegen 03.00 Uhr am Werk. An der Münsterstraße versuchten die Diebe vergeblich in eine Apotheke einzudringen. Auch hier wurde ein Fenster beschädigt. Bereits am vergangenen Wochenende, zwischen Samstagnachmittag, nach 16.00 Uhr und Montagmorgen, 08.20 Uhr, waren Unbekannte in einen Friseursalon an der Martinistraße eingedrungen. Auch hier hatten sich die Täter über ein Fenster, dessen Scheibe sie eingeschlagen hatten, Zutritt zu den Geschäftsräumen verschafft. Hier wurde ebenfalls Bargeld gestohlen. Die Polizei sucht Zeugen, die verdächtige Personen oder verdächtige Fahrzeuge beobachtet haben. Hinweise bitte an die Polizei in Greven, Telefon 02571/928-4455.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell