Polizei Steinfurt

POL-ST: Tecklenburg, Verkehrsunfallflucht

Tecklenburg (ots)

Am Montag (16.03.) hat es auf dem Kleeweg einen Verkehrsunfall gegeben. Eine Autofahrerin stellte gegen 09.00 Uhr ihren grauen Pkw Ford vor einer Arztpraxis ab. Gegen 10.45 Uhr kam sie zu ihrem Fahrzeug zurück und stellte fest, dass der Wagen an der linken Fahrzeugseite erheblich beschädigt war. Offensichtlich war ein anderes Fahrzeug beim Rückwärtssetzen mit dem Ford kollidiert. Der Fahrer entfernte sich jedoch von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben oder Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Lengerich, Telefon 05481/9337-4515.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell