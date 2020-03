Polizei Steinfurt

POL-ST: Hopsten, Verkehrsunfallflucht

Hopsten (ots)

Am Freitagabend (13.03.) ist ein Pkw auf dem Lidl-Parkplatz an der Schapener Straße beschädigt worden. Der Halter des Wagens stellte seinen Citroen C3 gegen 19.30 Uhr auf dem Parkplatz ab. Als er um 19.55 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkam, war der linke Außenspiegel beschädigt. Der Sachschaden beträgt etwa 150 Euro. Der Unfallverursacher hat sich nicht um den entstandenen Schaden gekümmert und sich von der Unfallstelle entfernt. Zeugen, die Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Ibbenbüren, Telefon 05451/591-4315.

