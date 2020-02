Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Geschwindigkeitsmessung in Callberlah ergab innerhalb von zwei Stunden 11 Verstöße

Calberlah (ots)

In Calberlah in der Hauptstraße befindet sich derzeit eine Baustelle. Aufgrund der dadurch auftretenden Verkehrsbehinderungen kürzen viele Autofahrer über die Berliner Straße ab. Bei dieser Straße handelt es sich um eine Tempo 30 Zone. Anwohner und die Gemeinde haben sich hierbei über die zu schnell fahrenden Fahrzeuge beschwert, was uns, die Polizei dazu animiert hat, dort am heutigen Morgen des 24.02.2020 in der Zeit von 07:00 Uhr bis 09:00 Uhr Geschwindigkeitsmessungen durchzuführen. In dem benannten Zeitraum sind 152 Fahrzeuge gemessen worden, wobei 11 zu schnell unterwegs waren. Der Spitzenreiter mit vorwerfbaren 34 km über der erlaubten Geschwindigkeit muss mit einem Bußgeld, Punkten in Flensburg und einem Fahrverbot rechnen.

