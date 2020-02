Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Zeugen zu Einbruch in Toom-Baumarkt gesucht!

Gifhorn (ots)

Im Zeitraum zwischen Donnerstag den 13.02.2020 und Dienstag den 18.02.2020 entwendeten bislang unbekannte Täter aus dem Lager des hiesigen Toom-Baumarkt diverse Gartengeräte. Der bislang ermittelte Schaden liegt bei ca. 17.000 Euro. Es werden Zeugen gesucht, die im benannten Zeitraum auffällige Beobachtungen zu verdächtigen Personen, Fahrzeugen oder dem Einbruch selber gemacht haben. Wer hat möglicherweis auch schon in den Tagen vor dem Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen. Bei sachdienlichen Hinweisen wenden Sie sich bitte an die Polizei in Gifhorn unter der 05371-980-0.

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell