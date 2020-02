Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: !!!Dringend Zeugen zu einer Schlägerei mit schwerverletzter Person gesucht!!!

Wesendorf (ots)

In der Nacht von Samstag den 08.02.2020 auf Sonntag den 09.02.2020 kam es gegen 03:30 Uhr morgens vor dem Schützenheim in Wesendorf zu einer Schlägerei mit einer schwerverletzen Person. Bei der schwerverletzten Person handelt es sich um einen Mann, der dazwischen ging, als eine andere Person von mehreren Männern tätlich angegriffen wurde. Nach seinem beherzten Eingreifen wurde er zum Opfer und brutal durch die Männergruppe zusammengeschlagen. Er trug von dieser Auseinandersetzung erhebliche Verletzungen davon. Die Polizei sucht nun dringend Zeugen, die Angaben zu dieser gewalttätigen Auseinandersetzung geben können. Wer kann Angaben zum Hintergrund und den beteiligten Personen geben. Wer kennt die Männer und kann sachdienliche Hinweise zur Aufklärung der Tat geben? Bitte wenden Sie sich an die Polizei in Gifhorn, unter der 05371-980-215

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Gifhorn



Telefon: + 49 (0)5371 / 980-104

Fax: + 49 (0)5371 / 980-150

E-Mail: pressestelle@pi-gf.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell