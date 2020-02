Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Zeugen zu mehreren Sachbeschädigungen in Müden gesucht

Müden (ots)

In der Nacht von Samstag den 01.02.2020 auf den 02.02.2020 kam es in Müden zu mehreren Sachbeschädigungen an Pkw. Ein oder mehrere unbekannte Täter haben dabei entlang des Molkereiweges mehre Scheibenwischer abgeknickt und Außenspiegel beschädigt.

Am Morgen des 04.02.2020, etwa 08:20 Uhr kommt es zu einer erneuten Sachbeschädigung an einem Pkw im Oheweg in Müden. Herbei schlägt eine männliche Person mit einem Ast auf ein Fahrzeug ein, wobei die linke Seitenscheibe bricht. Anschließend fährt diese Person mit seinem weißen Kleinwagen davon. Bei der Tatausübung wird er von einer Passantin beobachtet. Der Mann wird als etwa 1,80 m groß beschrieben und er soll eine graue Mütze getragen haben.

Wer kann Hinweise zu den Tätern der beiden Taten geben? Wer hat etwas beobachtet oder kennt den oder die Täter? Bei sachdienlichen Hinweisen melden Sie sich bitte bei der Polizei in Meinersen unter der 05372-97850

