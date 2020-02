Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Geschädigtes Fahrzeug zu Parkplatzrempler gesucht!

Gifhorn (ots)

Am 08.02.2020, in der Zeit von 18:00 bis 18:30 Uhr kam es auf dem Parkplatz des Wolf-Marktes in Gifhorn zu einem Verkehrsunfall mit leichtem Blechschaden. Eine 33-jährige Gifhornerin beschädigte beim herausfahren aus einer Parklücke auf dem Parkplatz des Wolf-Marktes das neben ihr geparkte Fahrzeug leicht. Aufgrund unglücklicher Umstände war eine Zusammenführung der beiden Unfallbeteiligten vor Ort nicht möglichen. Aktuell sucht die Polizei nach dem beschädigten Pkw und dem dazugehörigen Halter, welcher sich in besagtem Zeitraum auf dem Parkplatz befunden hat. Bei dem Fahrzeug handelt es sich vermutlich um einen weißen Kastenwagen, welcher nun eine Beschädigung im hinteren rechten Fahrzeugbereich aufweisen müsste. Wer Hinweise hierzu geben kann, oder auf wen diese Beschreibung passt, meldet sich bitte bei der Polizei Gifhorn unter der 05371-980-373, außerhalb der Geschäftszeiten unter der 05371-980-0.

