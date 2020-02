Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Samstag, 15.02.2020, 22.10 Uhr Tankbetrug/Trunkenheit im Straßenverkehr/Drogenfund

Gifhorn, Braunschweiger Straße/Zur Allerwelle (ots)

Durch einen Zeugen wird der Polizei Gifhorn zum oben angegebenen Zeitpunkt bekannt, dass auf dem Gelände eines Bekleidungsgeschäftes an der Braunschweiger Straße Kennzeichen an einem VW Golf entfernt werden. Desweiteren gibt der Anrufer an, dass das benannte Fahrzeug auf das Gelände der Total-Tankstelle gefahren sei. Darauffolgend ergeht ein Anruf von einem Mitarbeiter der besagten Tankstelle an der Braunschweiger Straße, dass soeben ein VW Golf ohne Kennzeichen getankt und nicht bezahlt hätte. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme und Fahndung mit mehreren Funkstreifenwagen kann durch die Polizei Gifhorn ein Fahrzeug auf der Straße Zur Allerwelle angehalten werden, welches auf die benannte Beschreibung passte. Auffällig an diesem Fahrzeug war zusätzlich, dass die hinteren mit den vorderen Kennzeichen vertauscht wurden. Im Rahmen der darauffolgenden Verkehrskontrolle konnten die Polizeibeamten Alkoholgeruch bei dem 27 jährigen Fahrzeugführer aus Wesendorf feststellen. Ein Alkoholtest vor Ort ergab einen Wert von 2,67 Promille. Bei dem Fahrzeugführer wurde eine Blutprobe im Klinikum Gifhorn durchgeführt und der Führerschein einbehalten. Weiterhin wurde dem Wesendorfer die Weiterfahrt untersagt. Im Zuge der zuvor durchgeführten Fahrzeugkontrolle musste der 38 jährige Beifahrer aus dem VW Golf nach einem Ausweis durchsucht werden. Hierbei konnten die Polizeibeamten eine geringe Menge Rauschgift auffinden. Den ebenfalls aus Wesendorf stammenden Beifahrer erwartet jetzt eine Anzeige wegen des Verstosses gegen das Beträubungsmittelgesetzes.

