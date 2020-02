Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Polizei fasst Einbrecherbande

Gifhorn/Braunschweig/Elze/Springe (ots)

Gifhorn/Braunschweig/Elze/Springe 30.01.2020

Nach umfangreichen Ermittlungen gelang es Beamten der Polizeiinspektion Gifhorn kürzlich, mehrere Mitglieder einer Bande von mutmaßlichen Wohnungseinbrechern in der Braunschweiger Weststadt festzunehmen.

Seit Mitte Januar wurde gegen eine Tätergruppierung ermittelt, die im Verdacht steht, im Land Niedersachsen und angrenzenden Bundesländern (Nordrhein-Westfalen und Brandenburg) Wohnungseinbrüche verübt zu haben. Am 30. Januar begingen Mitglieder dieser Gruppe einen Wohnungseinbruch im Bereich Hildesheim (Elze). Am selben Tag wurde zudem in eine Wohnung in Völksen-Springe (Region Hannover) eingebrochen. Ob es einen Tatzusammenhang zwischen diesen beiden Einbrüchen gibt, ist momentan Gegenstand weiterer Ermittlungen. Nach einer groß angelegten Fahndung folgte schließlich in Braunschweig die Festnahme von drei dringend tatverdächtigen Männern im Alter von 22 bis 26 Jahren.

Alle drei wurden auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hildesheim, die die Ermittlungen führt, dem zuständigen Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ wegen dringenden Tatverdachts hinsichtlich des Wohnungseinbruchs in Elze Untersuchungshaftbefehle gegen alle Beschuldigten.

Die Auswertung sichergestellter und beschlagnahmter Gegenstände dauert an. Ein Zusammenhang mit weiteren bekanntgewordenen Tatkomplexen wird derzeit geprüft.

