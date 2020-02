Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Kind im Schlosssee

Gifhorn (ots)

Am Sonntagmorgen ging eine 26-jährige Mutter mit ihren Kindern 1,5 und 3,5 Jahren am Schlosssee spazieren. Als die Mutter im Bereich des Kreishauses im Uferbereich den Kinderwagen, mit der 1,5 Jahre alten Tochter darin, abstellte kam dieser in Bewegung und rollte in den Schlosssee. Der Bruder versuchte den Wagen noch aus dem See zu ziehen. Der Kinderwagen konnte im Uferbereich von der Mutter wieder aus dem Wasser gezogen werden. Die Kinder und die Mutter konnten sich im angeforderten RTW wieder abtrocknen und selbstständig nach Hause fahren. Die alarmierte Freiwillige Feuerwehr Gifhorn kam nicht mehr zum Einsatz.

