Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Verkehrsunfall in Gifhorn/ Polizei sucht Radfahrer

Gifhorn (ots)

Gifhorn, Nordhoffstraße 1 12.02.2020, 07.30 Uhr

Am Mittwochmorgen gegen 07.30 Uhr kam es auf der Nordhoffstraße in Gifhorn zu einem Abbiegeunfall zwischen einem Radfahrer und einem PKW.

Eine 25-jährige Wolfsburgerin befuhr mit ihrem blauen VW Golf die Nordhoffstraße in Richtung Bahnhof und wollte nach rechts auf den Mitarbeiterparkplatz des Technischen Zentrums der Sparkasse abbiegen. Hierbei übersah sie einen Radfahrer auf dem parallel verlaufenden Geh-/Radweg. Es kam zu einer leichten Berührung zwischen Fahrrad und Auto. Der bislang unbekannte Radfahrer, der vorfahrtberechtigt war, touchierte den PKW, kam aber nicht zu Fall und setzte seine Fahrt dann fort, ohne anzuhalten.

Am Auto der Wolfsburgerin entstand an der vorderen rechten Fahrzeugecke Lackschaden in Höhe von mehreren Hundert Euro.

Wer Angaben zu dem Radfahrer machen kann oder den Unfall beobachtet hat, wird gebeten, sich mit der Polizei Gifhorn, Telefon 05371/9800, in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Gifhorn

Presse-/Öffentlichkeitsarbeit

Thomas Reuter

Telefon: + 49 (0)5371 / 980-104

Fax: + 49 (0)5371 / 980-130

E-Mail: pressestelle@pi-gf.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell