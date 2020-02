Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: !!!Zeugen zu Auseinandersetzung gesucht!!!

Müden (Aller) (ots)

Am Samstag den 15.02.2020 kam es gegen 06.00 Uhr morgens in Müden auf der dortigen Hauptstraße, Höhe Eichenkamp, zu einer tätlichen Auseinandersetzung zwischen mindestens 2 jungen Männern. Einer der Männer konnte ermittelt werden, der oder die anderen bisher leider nicht. Zur genauen Klärung des Sachverhaltes wäre es jedoch wichtig auch die Aussagen der oder des anderen Beteiligten aufzunehmen. Sind Sie Zeuge der Auseinandersetzung, oder können Angaben zur gesuchten Person machen, oder sind Sie selber die gesuchte Person, dann setzen Sie sich bitte mit der Polizei in Meinersen unter der Telefonnummer 05372/ 97850 in Verbindung.

