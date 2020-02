Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Verkehrsunfall/Flucht

Rheine (ots)

Ein Autofahrer hatte seinen grauen Citroen C 4 am Mittvormittag, 19.02.2020, gegen 09.30 Uhr, auf der Breite Straße in Höhe Hausnummer 77 abgestellt. Um 10.18 Uhr stellte er dann fest, dass der linke Außenspiegel beschädigt war. Die Schadenshöhe liegt bei ungefähr 250 Euro. Hinweise auf das flüchtige Fahrzeug bitte an die Polizei in Rheine unter folgender Rufnummer 05971/938-4215.

