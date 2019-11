Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Diebstahl von Altmetall in größerem Ausmaß

Bad Gandersheim (ots)

(Gö.)Bad Gandersheim, Neue Str. (Altmetallhändler) In der Nacht vom 21./22.11.2019 entwendeten unbekannte Täter vom Gelände bzw.aus einer Scheune des Betiebes mehrere hundert Kilo Altmetall. Der Abtransport muss offensichtlich mit einem größeren Fahrzeug (Transporter, Sprinter od. LKW) geschehen sein. Wer in der o.g Nacht Beobachtungen (ggf. Personen oder Fahrzeuge) auf dem Gelände der Firma gemacht hat, setze sich bitte mit der Polizei Bad Gandersheim, Tel. 05382/919200, in Verbindung.

