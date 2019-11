Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Schmuck aus Wohnung entwendet

Uslar (ots)

(zi.)

Ein Ehepaar aus Uslar bot per Zettel an einer Pinnwand in einem Uslarer Supermarkt eine Matratze und einen Lattenrost zum Verkauf an. Unter dem Vorwand, diese Gegenstände kaufen zu wollen, erschien am 21.11.19 ein ca. 35-40 Jahre alter Mann. Bei der Gelegenheit entwendete er Damenschmuck im Wert von ca. 1.000,- Euro. Der Mann wird wie folgt beschrieben: ca. 1,80 m groß, dunkelblonde kurze Haare, er trug eine graue Strickjacke und eine graue Hose. Der Täter war schlank und sprach hochdeutsch. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeikommissariat Uslar, Tel.: 05571/92600-0, in Verbindung zu setzen.

