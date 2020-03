POL-ST: Emsdetten, Mülltonnenbrand

Polizei Steinfurt

Am Sonntagmorgen (15.03.), haben Unbekannte sechs Kunststoffmülltonnen am Brookweg in Brand gesetzt. Ein Zeuge bemerkte den Brand gegen 06.15 Uhr. Die hinzugerufene Feuerwehr löschte den Brand. Die Mülltonnen wurden durch den Brand komplett zerstört. Ebenfalls wurden Pflanzen, die im Bereich der Mülltonnen standen, beschädigt. Es entstand insgesamt ein Sachschaden von etwa 980 Euro. Zeugen, die Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Emsdetten, Telefon 02572/9306-4415.

