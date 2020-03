Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: 200306 - Kempen: Sattelzug prallt gegen Baum, Fahrzeugführer schwer verletzt

Kempen (ots)

Ein 59jähriger Pole befuhr gegen 18:50 Uhr mit seinem Sattelzug die Hülser Straße aus Richtung Kempen in Richtung Krefeld. In Höhe km 1,3 kam er aus ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Der Fahrer wurde im Führerhaus eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr geborgen werden. Der Mann wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht, ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Die Hülser Straße musste zur Unfallaufnahme und Bergung des Lkw bis 04:30 Uhr komplett gesperrt werden. /jp (233)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Viersen



Jürgen Pfeiffer

Telefon: 02162/377-1150

während der Bürodienstzeiten: 02162/377-1191

E-Mail: pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell