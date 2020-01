Freiwillige Feuerwehr Werne

FW-WRN: FEUER_2 - LZ1 - Kaminbrand

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Werne (ots)

Am Mittwoch um 12:16 Uhr wurde der Löschzug 1 Stadtmitte der Freiwilligen Feuerwehr Werne per digitalem Meldeempfänger alarmiert. Das Alarmstichwort lautete "FEUER_2 - Kaminbrand". In der Straße Grevinghof in Werne hatte sich Ruß in einem Kamin entzündet und sich zu einem verhältnismäßig kleinen Kaminbrand entwickelt. Der brennende Ruß stieg mit Funkenflug aus dem Kamin auf, so dass Anwohner Aufgrund des austretenden Qualms die Feuerwehr alarmierten. Bei der Kontrolle der zwei Kaminschächte konnte keine Verstopfung der Abzüge festgestellt werden. Die vorsorglich mitgebrachten Schuttmulden konnten leer wieder auf dem HLF20 verlastet werden. Höchstwahrscheinlich haben sich Rußreste im Kamin bereits aufgelöst und damit war hier kein Eingreifen der Feuerwehr nötig. Parallel wurden beide Kaminzüge über die Drehleiter von einem Trupp von oben kontrolliert. Mit der Wärmebildkamera wurde parallel der Kaminzug im Haus auf ungewöhnlich hohe Temperaturen hin überprüft. Auch hier gab es keine Notwendigkeit für ein Eingreifen der Wehrleute. Nachdem die Eigentümer belehrt wurden einen Schornsteinfeger zu konsultieren, wurde die Einsatzstelle um 13:00 Uhr an diese übergeben. Im Einsatz waren 10 Einsatzkräfte mit zwei Fahrzeugen sowie der Rettungsdienst und Polizei aus Werne.

Rückfragen bitte an:

Freiwillige Feuerwehr Werne

Tobias Tenk (Brandmeister)

Pressesprecher

Telefon: 0151 22788827

E-Mail: tobias.tenk@feuerwehr-werne.de

http://www.feuerwehr-werne.de

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Werne, übermittelt durch news aktuell