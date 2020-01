Freiwillige Feuerwehr Werne

FW-WRN: F_Rauchmelder - LZ1 - ausgelöster Heimrauchmelder

Bild-Infos

Download

Werne (ots)

Am Montag den 06.12.2020 um 13:54 Uhr wurde der Löschzug 1 Stadtmitte der Freiwilligen Feuerwehr Werne mit dem Stichwort: "F_Rauchmelder - ausgelöster Heimrauchmelder" über Meldeempfänger in die Strasse Münsterfort in Werne alarmiert. Der Einsatzleiter entschied sich in Rücksprache mit der Polizei, sowie Nachbarn und der Tatsache dass kein Brandgeruch wahrnehmbar war, sowie auf Basis einer ausgiebigen Erkundung gegen eine gewaltsame Türöffnung. Mittels Drehleiter wurde eine sog. Anleiterbereitschaft hergestellt und die Fenster im Obergeschoss erkundet. Es konnte parallel ein Nachbar ausfindig gemacht werden, der zeitnah einen Schlüssel zu diesem Objekt hatte. Somit musste keine Türe oder Fenster aufgebrochen werden. Die Haustüre wurde geöffnet und gemeinsam mit der Polizei das Haus begangen. Es konnte kein Feuer festgestellt werden. Der defekte Heimrauchmelder wurde außer Betrieb genommen um weitere Fehlalarme zu verhindern. Im Einsatz waren 12 Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Werne mit zwei Fahrzeugen. Des Weiteren an diesem Einsatz beteiligt waren der Rettungsdienst Werne sowie die Polizei. Einsatzende konnte der Leitstelle in Unna um 14:45 Uhr gemeldet werden.

Rückfragen bitte an:

Freiwillige Feuerwehr Werne

Tobias Tenk (Brandmeister)

Pressesprecher

Telefon: 0151 22788827

E-Mail: tobias.tenk@feuerwehr-werne.de

http://www.feuerwehr-werne.de

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Werne, übermittelt durch news aktuell