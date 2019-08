Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Wissen - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

57537 Wissen, Morsbacher Str. / Birkener Str. (ots)

Am Mi., 21.08.2019, gegen 06:53 Uhr, befuhren eine 53-jährige Fahrzeugführerin eines Pkw Fiat Panda, ein 21-jähriger Fahrzeugführer eines Pkw VW Golf und eine 26-jährige Fahrzeugführerin eines Audi A4 hintereinander die Morsbacher Straße aus Richtung Morsbach kommend in Richtung Innenstadt. Die Fahrerin des Fiat-Panda wollte an der Einmündung zur Birkener Straße nach links abbiegen und musste verkehrsbedingt anhalten. Der 21-jährige Golf-Fahrer hielt hinter dem Fiat Panda an. Die 26-jährige Audi-Fahrerin bemerkte die beiden stehenden Fahrzeuge zu spät und fuhr trotz Abbremsen noch auf den VW Golf auf. Durch den Anstoß wurde der VW Golf auf den PKW Fiat Panda geschoben. Die 53-Jährige erlitt durch den Anstoß leichte Verletzungen. An allen drei Fahrzeugen entstand Sachschaden.

