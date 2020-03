Polizei Steinfurt

POL-ST: Greven, Horstmar, Rheine, Hörstel-Riesenbeck, Eigentumsdelikte

Kreis Steinfurt (ots)

Ort: Greven, Königstraße, Einfamilienhaus

Zeit: Montag, 24.02.2020, 00.00 Uhr bis Freitag, 13.03.2020, 18.30 Uhr

Unbekannte Täter versuchten die Terrassentür des Hauses aufzuhebeln. Dies misslang den Tätern. Hinweise bitte an die Polizei in Greven, Telefon 02571/928-4455.

Ort: Greven, Saerbecker Straße, Geschäftshaus

Zeit: Samstag, 14.03.2020, 13.30 Uhr bis Sonntag, 15.03.2020, 05.45 Uhr

Unbekannte warfen ein Glaselement der Eingangstür zu einem Fahrradladen ein. Im Geschäft durchwühlten die Unbekannten den Kassenbereich und ein Büro. Aus dem Geschäft entwendeten die Täter eine kleinere Menge Bargeld. Hinweise bitte an die Polizei in Greven, Telefon 02571/928-4455.

Ort: Horstmar, Thomas-Mann-Straße, Mehrfamilienhaus

Zeit: Samstag, 14.03.2020, 20.00 Uhr bis Sonntag, 15.03.2020, 02.00 Uhr

In dem Mehrfamilienhaus haben Unbekannte die Tür zu einer Wohnung im ersten Stock aufgehebelt. In der Wohnung durchsuchten sie die Zimmer und entwendeten, ersten Angaben zufolge, diverse Schmuckstücke. Hinweise bitte an die Polizei in Steinfurt, Telefon 02551/15-4115.

Ort: Rheine, Felsenstraße, Mehrfamilienhaus

Zeit: Freitag, 13.03.2020, 06.00 Uhr bis Sonntag, 15.03.2020, 13.30 Uhr

Unbekannte haben die Tür einer Wohnung eingetreten und sich so Zugang zu der Wohnung verschafft. Ob die Täter etwas erbeutet haben, ist noch unklar. Hinweise bitte an die Polizei in Rheine, Telefon 05971/938-4215.

Ort: Hörstel-Riesenbeck, Pfarrer-Bönneker-Straße, Einfamilienhaus

Zeit: Mittwoch, 11.03.2020, 19.00 Uhr bis Freitag, 13.03.2020, 19.40 Uhr

Unbekannte hebelten die Terrassentür des Hauses auf und verschafften sich so Zugang. In dem Haus durchsuchten sie sämtliche Räume. Ob etwas entwendet wurde, ist noch nicht geklärt. Hinweise bitte an die Polizei in Rheine, Telefon 05971/938-4215.

Ort: Hörstel-Riesenbeck, Regerstraße, Mehrfamilienhaus

Zeit: Freitag, 13.03.2020, 02.00 Uhr bis 09.45 Uhr

Unbekannte Täter hebelten ein Fenster auf und gelangten so in eine Wohnung des Hauses. Dort durchsuchten sie diverse Zimmer und durchwühlten Schränke und Schubladen. Ob die Täter etwas erbeutet haben, ist noch nicht klar. Hinweise bitte an die Polizei in Rheine, Telefon 05971/938-4215.

