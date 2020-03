Polizei Steinfurt

POL-ST: Altenberge, Sachbeschädigungen an Fahrzeugen

Altenberge (ots)

In der Zeit von Freitagabend (13.03.), 20.30 Uhr bis Samstagmorgen, 08.00 Uhr sind in der Innenstadt zwei Fahrzeuge mit schwarzer Lackfarbe beschmiert worden. Ein Pkw stand zur Tatzeit am Bültenweg, Höhe "Am Stenpatt". Das zweite Fahrzeug, ein Kleintransporter, stand an der Bahnhofstraße. Hinweise bitte an die Polizei in Greven, Telefon 02571/928-4455.

