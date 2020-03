Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, PKW-Aufbrüche

Ibbenbüren (ots)

Im westlichen Stadtgebiet sind in der Zeit zwischen den Nachmittags-/Abendstunden des Donnerstages und Freitagmorgen (13.02.2020) mehrere Fahrzeuge aufgebrochen worden. Die Täter hatten es dabei auch auf die fest montierten, hochwertigen Navigationsgeräte in den PKW abgesehen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Sie fragt: Wer kann Angaben zu den PKW-Aufbrüchen machen? Wer hat in diesem Zusammenhang etwas Verdächtiges bemerkt. Hinweise bitte unter Telefon 05451/591-4315. Es wurden Fälle von der Fröbelstraße, dem Niedersachsenring, der Röntgenstraße, der Bodelschwinghstraße sowie an der Straße Am Forsthaus gemeldet.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell