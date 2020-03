Polizei Steinfurt

POL-ST: Nordwalde, Verkehrsunfall/Flucht

Nordwalde (ots)

Am Donnerstagnachmittag (12.03.2020), in der Zeit zwischen 16.15 Uhr und 16.45 Uhr, parkte eine Autofahrerin ihren schwarzen Pkw Ford Kuga auf dem Aldi-Parkplatz an der Felix-Frahling-Straße. Der Wagen stand in Höhe des Treppenabganges zum K&K-Markt. Der Ford wurde durch ein unbekanntes Fahrzeug im rechten Heckbereich/Stoßfänger beschädigt. Es sind mehrere tiefe, waagerechte Kratzer in einer Höhe von 58 bis 72 cm erkennbar. Die Schadenshöhe liegt bei etwa 1.000 Euro. Es werden Zeugen gesucht. Hinweise bitte unter Telefon 02571/928-4455.

