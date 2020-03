Polizei Steinfurt

POL-ST: Steinfurt-Bo., junger Mann bedrängt

Steinfurt (ots)

Die Polizei hat gegen einen 15-jährigen Jugendlichen aus Steinfurt ein Verfahren wegen versuchter räuberischer Erpressung eingeleitet. In Begleitung des 15-Jährigen befand sich ein 16-Jähriger, der nach jetzigem Ermittlungsstand Schmiere gestanden haben dürfte. Ein 18-jähriger Steinfurter war am Donnerstagmittag (12.03.2020), gegen 12.20 Uhr, mit einem Zug am Bahnhof Grottenkamp eingetroffen. Nach dem Verlassen des Zuges fielen ihm dort zwei Jugendliche. Der Steinfurter ahnte sofort nichts Gutes. Die Beiden kamen auf ihn zu und sprachen ihn auf Zigaretten oder Geld an. Als der Geschädigte dies verneinte, schien die Sache erledigt. Wenig später kam der 15-Jährige auf ihn zu, bedrängte ihn, forderte mehrfach die Herausgabe seines Kopfhörers. Andernfalls würde es Schläge geben. Der verängstigte Geschädigte konnte sich absetzen und die Polizei informieren. Die Beamten trafen die beiden 15 und 16 Jahre alten Brüder noch am Bahnhof an und brachten sie zur Polizeiwache.

