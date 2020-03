Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus-Wessum - In Bäckerei eingebrochen

Ahaus (ots)

Bargeld haben Unbekannte bei einem Einbruch in Ahaus-Wessum erbeutet. Die Täter waren in der Nacht zum Dienstag, circa zwischen 01.15 Uhr und 01.35 Uhr, durch eine unverschlossene Tür in ein Gebäude an der Hamaland-Straße gelangt. Im Inneren hebelten sie die Tür zu einer Bäckerei-Filiale auf, die sie durchsuchten. Auch im Kellerbereich hatten sie sich an mehreren Türen zu schaffen gemacht. Die Polizei bittet um Hinweise an die Kripo in Ahaus: Tel. (02561) 9260.

