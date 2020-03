Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine-Mesum, Einbruch in eine Bäckerei

Rheine (ots)

Nach einem Einbruch in eine Bäckerei an der Alte Bahnhofstraße in Mesum hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen. In der Zeit zwischen Mittwochabend, 18.30 Uhr und dem frühen Donnerstagmorgen (12.03.2020), 04.50 Uhr, begaben sich der oder die Täter zu einer Nebeneingangstür des Geschäftes. Es gelang ihnen, die Tür und im Weiteren eine Zwischentür gewaltsam zu öffnen. Bei dem Einbruch richteten die Diebe erhebliche Sachschäden an, die auf insgesamt 2.000 Euro geschätzt werden. In den Räumen fanden sie einen kleinen Würfeltresor, den sie aus den Halterungen brachen und mitnahmen. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 05971/938-4215.

