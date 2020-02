POL-SI: Städtische Unterkunft brannte - #polsiwi

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

Kreuztal-Krombach (ots)

Zu einem Gebäudebrand rückten am Freitagnachmittag (28.02.2020) Kräfte der Feuerwehr und der Polizei in die Straße "Unter der Hohen Fuhr" aus. In einer dort ansässigen städtischen Unterkunft loderten Flammen aus einem Zimmer, die schnell das Innere des Hauses mit Qualm füllten. Die Löscheinheiten brachten den Brand zügig unter Kontrolle. Eine Anwohnerin im Alter von 26 Jahren erlitt leichte Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Deren drei Kinder im Alter von 1, 3 und 5 Jahren blieben unversehrt und kamen bei Angehörigen unter. Die Brandursache ist nicht bekannt und Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Das Feuer hinterließ Sachschaden in der geschätzten Höhe einer niedrigen sechsstelligen Eurosumme.

