Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Fußgänger von Auto angefahren - #polsiwi

Siegen (ots)

Am Donnerstagabend (27.02.2020) ist ein 67-jähriger Mann in der Oberstadt von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Der Fußgänger überquerte die Fahrbahn "Neumarkt" aus Richtung Nikolaikirche kommend in Gehrichtung Oberstadt. Eine 60-jährige Autofahrerin, die den Neumarkt in Richtung Marburger Straße fuhr, nahm den Mann nicht wahr und kollidierte mit ihm. Rettungskräfte brachten den Verletzten in ein Krankenhaus.

