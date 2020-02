Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Wohnwagen aufgebrochen - #polsiwi

Kreuztal-Littfeld (ots)

Am Donnerstag (27.02.2020) ist ein Wohnwagen in der Straße "In den Erlen" aufgebrochen worden. Unbekannte hebelten in der Zeit von 09:30-14:30 Uhr eine Fensterscheibe auf und drangen in das Gefährt ein. Große Beute machten die Langfinger nicht, sie entwendeten lediglich zwei Elektrogeräte und ein Paar Schuhe. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat in Kreuztal unter 02732-909-0 entgegen.

