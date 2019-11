Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Einbruch in Firmengelände

Altenglan (ots)

In der Zeit vom 23. bis 24.11.2019 drangen bislang unbekannte Personen in das Firmengelände einer Metall verarbeitenden Firma in der Industriestraße ein. Von dem Gelände wurde ein Transporter mit zuvor ebenfalls gestohlenem Originalschlüssel entwendet, welcher später in einem Nachbarort wieder aufgefunden werden konnte.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Kusel unter der

Telefonnummer: 06381/919-0 oder Email: pikusel@polizei.rlp.de

entgegen.



