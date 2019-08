Freiwillige Feuerwehr Lügde

FW Lügde: Feuerwehr beseitigt Ölspur

Lügde-Sabbenhausen (ots)

29.08.2019, 13:16 Uhr, Auf dem Kiel. Die Einheiten Sabbenhausen, Elbrinxen und Lügde wurden durch die Kreisleitstelle der Feuerwehr zu einem Ölschaden in die Straße "Auf dem Kiel" im Ortsteil Sabbenhausen alarmiert. Nach der Erkundung der Einsatzstelle stellte sich heraus, dass bei einem LKW ein Hydraulikschlauch geplatzt ist und hierdurch Hydrauliköl austrat. Die Einsatzkräfte sicherten die Einsatzstelle ab und banden das austretende Öl mit speziellen Bindemittel ab. Anschließend wurde das Bindemittel wieder aufgenommen und einer fachgerechten Entsorgung zugeführt. Da Hydrauliköl bereits in einen Regenwasserschacht lief, wurde in Absprache mit dem Umweltamt des Kreises Lippe und der Stadt Lügde eine Ölsperre unterhalb der Einsatzstelle in einem Schacht gesetzt. Nach gut 2 Stunden war der Einsatz für die Feuerwehr beendet

