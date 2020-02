Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Bagger beschädigt ***Zeugen gesucht***

Meudt (ots)

In der Zeit vom 14.02.20, 16.00 Uhr bis 24.02.20, 06.30 Uhr ereignete sich auf dem Parkplatz des Sportplatzes in der Schulstraße, Meudt eine Sachbeschädigung. An einem dort abgestellten Bagger wurden mit Steinen mehrere Scheiben eingeworfen und der Tankdeckel entwendet. Es entstand ein geschätzter Schaden von ca. 2000 Euro. Die Polizeiinspektion Westerburg sucht Zeugen und bittet um Hinweise unter der 02663-98050.

