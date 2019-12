Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Verkehrsunfall mit verletztem Radfahrer

Mainz (ots)

Dienstag, 10.12.2019, 13:33 Uhr

Ein 79-jähriger Fahrradfahrer befährt zunächst den Radweg auf der Haifa-Allee in Richtung des Gutenberg-Centers und fährt dann auf die Straße, wobei er mit einer 43-jährigen Autofahrerin kollidiert. Nach Zeugenangaben ist der Radfahrer trotz ausgeschildertem Ende des Radweges auf die Straße gefahren ohne den Verkehr zu beachten. Der 79-Jährige wird in ein ein Krankenhaus verbracht. An den Fahrzeugen entstehen Sachschäden.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 3 unter der Rufnummer 06131/65-4310 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz3@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

