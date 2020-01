Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Holzgerlingen: Einbruch in Lieferservice

Ludwigsburg (ots)

Zwischen Donnerstag 23.45 Uhr und Freitag 10.30 Uhr brach ein bislang unbekannter Täter in das Gebäude eines Lieferservice in der Tübinger Straße in Holzgerlingen ein. Vermutlich über ein gekipptes Fenster gelangte der Unbekannte ins Innere. Dort durchsuchte er sämtliche Räumlichkeiten und ließ eine niedrige Bargeldsumme mitgehen. Nachdem er noch einen Zigarettenautomaten gewaltsam aufgehebelt hatte, machte sich der Eindringling aus dem Staub. Derzeit ist noch nicht bekannt, ob aus dem Automaten etwas entwendet wurde. Der entstandene Sachschaden wurde auf rund 500 Euro geschätzt. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Holzgerlingen, Tel. 07031 41604-0, in Verbindung zu setzen.

