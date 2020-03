Polizei Steinfurt

POL-ST: Hörstel-Riesenbeck, Einbrecher in einem Wohnhaus

Hörstel (ots)

In der Nacht zum Freitag (13.03.2020) sind mehrere Polizeistreifen zu einem Riesenbecker Wohngebiet gefahren. In einem Haus an der Teutostraße hatten Bewohner Einbrecher bemerkt. Ein Täter betrat gegen 02.35 Uhr in dem freistehenden Einfamilienhaus ein Schlafzimmer. Dadurch wurde eine dort schlafende Bewohnerin geweckt. Unvermittelt machte die Frau auf sich aufmerksam, woraufhin sich der Einbrecher sofort umdrehte. Er lief die Treppe hinunter und sagte dabei etwas Unverständliches. Die Zeugin schloss daraus, dass der Unbekannte einen Mittäter verständigte. Die Täter flüchteten unmittelbar. Die eingesetzten Polizeibeamten suchten nach dem oder den Tätern. Sie konnten nicht mehr angetroffen werden. Nach ersten Erkenntnissen hatten die Diebe aus dem Wohnhaus noch nichts gestohlen. Die Polizei sucht Zeugen, die in der Nacht zum Freitag, gegen 02.35 Uhr, insbesondere in dem Wohngebiet, verdächtige Personen oder Fahrzeug gesehen haben.

Zudem ist aus Riesenbeck ein Einbruch in ein Mehrfamilienhaus gemeldet worden. Am Freitag, nach 02.00 Uhr, waren die Täter über ein Fenster in das Gebäude an der Regerstraße eingestiegen und hatten dann mehrere Räume durchsucht. Hinweise bitte unter Telefon 05971/938-4215.

