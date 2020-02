Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Alkoholisierter Opel-Fahrer prallt in Hattorf gegen Garage

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg-Hattorf, Osterberg 19.02.20, 21.00 Uhr

Am Mittwochabend kam ein alkoholisierter 31 Jahre alter Opel-Fahrer in Hattorf von der Fahrbahn ab, durchfuhr eine Hecke eines Privatgrundstücks in der Straße Osterberg und prallte gegen eine Garage. Ein Nachbar hatte um 21.00 Uhr den Unfall bemerkt und die Polizei verständigt. Der Wolfsburger blieb unverletzt, während sein Opel Zafira nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt wurde. Da ein Alkoholtest des Unfallfahrers 1,02 Promille ergab, wurde eine Blutprobe angeordnet. Die Beamten untersagten die Weiterfahrt und stellten den Führerschein des 31-Jährigen sicher. Insgesamt entstand ein Schaden von rund 5.000 Euro.

